Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
"Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в выездном матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая прошла на стадионе "Виа Дель Маре", завершилась со счетом 1:1. Гонсало Игуаин отправил мяч в чужие ворота уже на 16-й минуте, однако арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.
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