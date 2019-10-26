"Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в выездном матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая прошла на стадионе "Виа Дель Маре", завершилась со счетом 1:1. Гонсало Игуаин отправил мяч в чужие ворота уже на 16-й минуте, однако арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Шоу-бизнес Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.

Происшествия В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Единоборства Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.

Космос Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кировской области "В центральную районную больницу города Нолинска доставлены шесть пострадавших в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, у них тяжелые сочетанные травмы, у четырех пациентов состояние средней степени тяжести", — сказали врачи.

Происшествия Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники 40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.

Технологии Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Игры Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2 Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.

Космос На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.