"Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в выездном матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая прошла на стадионе "Виа Дель Маре", завершилась со счетом 1:1. Гонсало Игуаин отправил мяч в чужие ворота уже на 16-й минуте, однако арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

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