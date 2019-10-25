Туринский «Ювентус» в матче 9-го тура на выезде сыграл вничью с «Лечче». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе туринцев гол забил Пауло Дибала, у «Лечче» забил Марко Манкозу. Форвард гостей Криштиану Роналду пропускал игру.

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью в Лечче

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