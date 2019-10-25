Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ювентус» без Роналду сыграл вничью в Лечче

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
Туринский «Ювентус» в матче 9-го тура на выезде сыграл вничью с «Лечче». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе туринцев гол забил Пауло Дибала, у «Лечче» забил Марко Манкозу. Форвард гостей Криштиану Роналду пропускал игру.
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