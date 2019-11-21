с чего всё началось

Итальянские СМИ сообщили о переходе в "Ювентус" полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука летом 2020 года. Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Здоровье Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки Врач-терапевт определила и назвала пять самых бесполезных и опасных для здоровья лекарств, которые часто встречаются в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Происшествия Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.

Наука Традиционные английские супы вылечили малярию Английские ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит в процессе исследования воздействия бульонов на жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum установили, что традиционный английский суп излечивает малярию.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Гаджеты AMD готовит топовую мобильную видеокарту Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA в сегменте не только настольных, но и мобильных видеокарт.

Шоу-бизнес Лобода показала подписчикам идеальный шпагат В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.

Политика В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.

Происшествия Младенец умер в Томаринском районе Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.