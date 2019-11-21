Футбол
Российская газета«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Итальянские СМИ сообщили о переходе в "Ювентус" полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука летом 2020 года. Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".Российская газета13:13
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