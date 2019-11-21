Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Итальянские СМИ сообщили о переходе в "Ювентус" полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука летом 2020 года. Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Издание Sport Mediaset сообщило
 о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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