Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Итальянские СМИ сообщили о переходе в "Ювентус" полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука летом 2020 года. Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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с чего всё началось
Издание Sport Mediaset сообщило
 о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Российский футболист
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