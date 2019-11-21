с чего всё началось

Итальянские СМИ сообщили о переходе в "Ювентус" полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука летом 2020 года. Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Финансы Спрос российских банков на евро достиг годового максимума В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Шоу-бизнес Рианна опубликовала фото в крохотном бикини Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья без суда В России разработаны поправки в ряд законов, согласно которым ГИБДД сможет лишить автомобилиста прав по состоянию здоровья до истечения срока действия водительского удостоверения.

Технологии Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов Microsoft и IDC провели исследование и заявили, что около 96% IT-специалистов из России и стран Восточной и Центральной Европы недостаточно квалифицированны.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.