с чего всё началось

Политика В ФСБ показали изнутри «угробленные» украинские корабли Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент их передачи Киеву.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Происшествия В Нерчинске убили мужчину и завернули его тело в ковер После совершенного злоумышленники попытались избавиться от тела убитого ими мужчины. Они завернули его в ковер и подожгли.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Экономика Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Общество В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова, признавшего вину в совершении хакерских атак.

Происшествия Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.

Происшествия Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Здоровье Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.

Финансы Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Авто Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.

Кино Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.

Общество Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.

Происшествия В Туве зафиксированы подземные толчки Ещё один подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 381 км к юго-востоку от Кызыла.

Политика Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1» Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.

Здоровье Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.

Армия и оружие В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.

Гаджеты Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.

Культура В Назарово ждут приезда министра культуры Красноярского края Краевого министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова ждут на торжественную церемонию открытия нового кинозала в КДО «Энергетик», которая состоится 22 ноября в 17:45.