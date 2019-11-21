Футбол
Газета.Ru«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".Российская газета21 ноября в 13:13
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Выберет ли Роналду Миранчука? Заплатят ли штраф хейтеры Дзюбы? Косторная — идеальный робот?
Спорт-Экспрессвчера в 10:00
«На заборах много чего пишут». Мещеряков — о возможном трансфере Ал. Миранчука в «Ювентус»
Sport24.ru21 ноября в 12:24
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Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Музыка
Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Теннис
Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Армия и оружие
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Журнал National Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, назвав его ужасом на поле боя.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Происшествия
Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии
По данным дипмиссии, на борту судна находились 22 гражданина Украины и один россиянин.
Политика
Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников
Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавших в ЧС
Положение, когда граждане, оказавшиеся в трудной ситуации и получающие компенсационные выплаты, платят с них НДФЛ несправедлива, такие выплаты нужно освободить от этого налога, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия".
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Здоровье
Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк
По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Происшествия
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова в Азовском море из-за шторма
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий из-за шторма в Азовском море.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Политика
В новом правительстве Украины все понимают: мир с Россией возможен только после возврата Крыма (Гордон, Украина) (Гордон)
Дмитрий Кулеба: Искренне надеюсь, что когда-нибудь эта должность в принципе не понадобится, потому что все органы власти будут эффективно работать над интеграцией и без поддержки вице-премьера.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза
В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.
Политика
Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Здоровье
В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».