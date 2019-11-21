с чего всё началось

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Спорт Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.

Теннис Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

Политика Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Политика Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавших в ЧС Положение, когда граждане, оказавшиеся в трудной ситуации и получающие компенсационные выплаты, платят с них НДФЛ несправедлива, такие выплаты нужно освободить от этого налога, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия".

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Авто Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.

Политика Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.

Происшествия Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.

Общество Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.