Футбол
Газета.Ru«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".Российская газетавчера в 13:13
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Агент Миранчука прокомментировал договоренность между «Локомотивом» и «Ювентусом»
Sportbox.RUвчера в 12:56
«На заборах много чего пишут». Мещеряков — о возможном трансфере Ал. Миранчука в «Ювентус»
Sport24.ruвчера в 12:24
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Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
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Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Экономика
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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Харламов и Асмус показали первый утренник дочери
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В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
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Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
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В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
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Мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.
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«Дети-амфибии»: Максим Галкин произвел фурор, показав увлечения детей
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
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«Форменный ужас» увидел губернатор Морозов в ульяновском областном тубдиспансере
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов нанес визит в Областной клинический противотуберкулезный диспансер на Верхней Террасе, что в Заволжском районе.
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Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
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Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
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Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Футбол
Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»
47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.