Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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Издание Sport Mediaset сообщило
 о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газетавчера в 13:13

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«Ювентус» достиг договорённости по трансферу Алексея Миранчука

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В «Локомотиве» прокомментировали возможность ухода Алексея Миранчука

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Sport24.ruвчера в 12:24

«Ювентус», «Милан», «Лацио»: гонка за Миранчуком началась

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Агент: «Договорённость „Локо“ и „Юве“ по Миранчуку? Мне об этом неизвестно»

Sport.ruвчера в 13:30
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В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
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РИА Новости вчера в 23:31
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
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Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия вчера в 10:33
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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета вчера в 05:57
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru вчера в 20:23
Общество

Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия

У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:53
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

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"Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.
ТАСС 00:40
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском вчера в 11:26
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В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
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Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
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В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 20 ноября в 17:24
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:26
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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
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Во Владивостоке женщина выбросила младенца с восьмого этажа

Мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
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Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
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47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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