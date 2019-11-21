с чего всё началось

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

Происшествия В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Политика Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Происшествия В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Авто Tesla презентовала новый пикап Cybertruck Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Происшествия Во Владивостоке женщина выбросила младенца с восьмого этажа Мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.