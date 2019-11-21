с чего всё началось

Музыка Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.

Единоборства Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.

Здоровье Доктора научили гипертоников лечиться без таблеток Доктора научили гипертоников лечиться без таблеток. Они сообщают, что больным нужно лишь придерживаться определенных рекомендаций.

Экономика Рей Далио поставил миллиард долларов на обвал рынка акций Bridgewater Associates LP, хеджфонд, основанный миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 миллиарда долларов на то, что фондовые рынки всего мира упадут к марту 2020 года, сообщила в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Кино Зрители оценили фильм «Аванпост» Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.

Армия и оружие Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.

Происшествия Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Хакасии Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии, сообщает со ссылкой РИА "Новости" на управление Следственного комитета региона.

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Политика Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".