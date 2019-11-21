Футбол
Газета.Ru«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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с чего всё началось
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".Российская газета21 ноября в 13:13
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Выберет ли Роналду Миранчука? Заплатят ли штраф хейтеры Дзюбы? Косторная — идеальный робот?
Спорт-Экспрессвчера в 10:00
Агент: «Договорённость „Локо“ и „Юве“ по Миранчуку? Мне об этом неизвестно»
Sport.ru21 ноября в 13:30
В «Локомотиве» прокомментировали возможность ухода Алексея Миранчука
Советский спорт21 ноября в 12:50
СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
РИА Новости21 ноября в 11:20
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