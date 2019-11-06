Во вторник в Москву пожаловал туринский "Ювентус", который в среду в Лиге чемпионов сыграет с "Локомотивом". По прилету клуб Криштиану Роналду решил продемонстрировать свой звездный статус, устроив мини-скандал. Традиционная предматчевая пресс-конференция туринцев должна была начаться в 21:50.

«Ювентус» и Роналду оскандалились в Москве

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