Лига чемпионов

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Ювентус» и Роналду оскандалились в Москве

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Во вторник в Москву пожаловал туринский "Ювентус", который в среду в Лиге чемпионов сыграет с "Локомотивом". По прилету клуб Криштиану Роналду решил продемонстрировать свой звездный статус, устроив мини-скандал. Традиционная предматчевая пресс-конференция туринцев должна была начаться в 21:50.
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