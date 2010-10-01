Футбол
Metaratings«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»
Британское издание Daily Mail сообщает, что туринский «Ювентус» летом 2020 года планирует бесплатно получить двух футболистов «Тоттенхэм Хотспур» — полузащитника Кристиана Эриксена и защитника Тоби Алдервейрелда. Контракты обоих игроков рассчитаны до конца нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
РИА Новости 09:53
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Общество
В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником
Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.
РИА Новости 12:06
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Фигурное катание
В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
Матч ТВ 13:05
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Политика
Хакеры взломали информационную базу партии бывшего канцлера Австрии
Хакерской атаке подверглась база данных Австрийской народной партии (АПН), которую возглавляет экс-канцлер Себастьян Курц.
Красная весна 09:39
Политика
Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
РЕН ТВ 12:52
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45