Футбол

MetaratingsMetaratings«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»

Британское издание Daily Mail сообщает, что туринский «Ювентус» летом 2020 года планирует бесплатно получить двух футболистов «Тоттенхэм Хотспур» — полузащитника Кристиана Эриксена и защитника Тоби Алдервейрелда. Контракты обоих игроков рассчитаны до конца нынешнего сезона.
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