Британское издание Daily Mail сообщает, что туринский «Ювентус» летом 2020 года планирует бесплатно получить двух футболистов «Тоттенхэм Хотспур» — полузащитника Кристиана Эриксена и защитника Тоби Алдервейрелда. Контракты обоих игроков рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Политика В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Происшествия Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.

Общество Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Хоккей СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту» Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.

Общество В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.

Общество В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.

Авто Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5 Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.

Фигурное катание В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Политика Хакеры взломали информационную базу партии бывшего канцлера Австрии Хакерской атаке подверглась база данных Австрийской народной партии (АПН), которую возглавляет экс-канцлер Себастьян Курц.

Политика Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.

Экономика Набиуллина ответила на критику Дерипаски Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.