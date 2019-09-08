Футбол
Спорт-Экспресс«Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ»
«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду-Де Хеа, сообщает Football Italia. По имеющейся информации, испанец отказывается продлевать контракт с «МЮ». В таком случае он станет свободным агентом по окончании сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Наука
Раскрыта тайна Хараппской цивилизации
Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант 06 сентября в 09:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом задержанными
В субботу, 7 сентября, состоялся масштабный обмен между Россией и Украиной заключенными в формате 35 на 35.
Телеканал 360° вчера в 09:59
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Экономика
Минфин России рассказал о новой пенсионной системе
По проекту закона, граждане смогут присоединять к гарантированному пенсионному продукту накопления, которые уже есть в системе обязательного пенсионного страхования.
Петрозаводск говорит вчера в 03:26
Политика
Единый день голосования завершился в Забайкалье
Председатель регионального Избиркома Светлана Судакова сообщила РИА Новости, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на результаты голосования.
Говорит Москва 08:25
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
РИА Новости 02:40
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.
Известия 07:00
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента.
Российская газета 07:08
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Политика
Сведения о повышении пенсионного возраста опровергли в правительстве
МР7.ру 06 сентября в 09:43
Политика
К парламенту Грузии пригнали стадо овец
Lenta.ru 05:57
Технологии
Высшая красота: пять самых необычных университетов мира
Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы.
Вести.Ru 04:00
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой спародировал Игоря Николаева
Сергей Глушко, известный как Тарзан, выступил в пародии на Игоря Николаева. Наташа Королева высказалась по этому поводу.
Дни24 07:26
Политика
МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной
Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 00:03
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Теннис
Медведев — Надаль: где смотреть финал US Open
Медведев — Надаль в финале US Open: русский теннисист попытается выиграть свой первый «Шлем».
Sport24.ru 07:56
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Политика
На выборах главы Сахалина лидирует врио губернатора Лимаренко
Московский Комсомолец 06:59