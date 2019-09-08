Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ»

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду-Де Хеа, сообщает Football Italia. По имеющейся информации, испанец отказывается продлевать контракт с «МЮ». В таком случае он станет свободным агентом по окончании сезона.
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