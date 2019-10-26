Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда. В «Ювентусе» рассчитывают, что данной суммы будет достаточно, чтобы покрыть расходы на трансфер, а также зарплату игрока в течение пяти лет. Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

Чемпионатвчера в 03:57

«Ювентус» готовит самый дорогой трансфер в истории футбола

Sport.ruвчера в 16:29

СМИ: «Ювентус» готов потратить 380 млн евро на Мбаппе

Sport24.ruвчера в 05:33

«Ювентус» готов инвестировать в Мбаппе 380 миллионов евро

Матч ТВвчера в 04:52

«Ювентус» готов инвестировать в Мбаппе 380 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 04:52

«Ювентус» готов отдать €330 млн за Мбаппе

Газета.Ruвчера в 13:31

«Ювентус» начал поиски денег на трансфер Мбаппе

Metaratingsвчера в 04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

СК назвал имя подозреваемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Красная весна 25 октября в 12:15
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В карельском цирке медведь напал на дрессировщика во время выступления

В карельском городе Олонец медведь накинулся на дрессировщика во время циркового выступления.
БИЗНЕС Online 24 октября в 03:03
Космос

СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon

REGNUM вчера в 06:52
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием

Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты.
Woman.ru вчера в 19:29
Армия и оружие

Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Авто

В России снизилось число автодилеров

В России по итогам октября этого года сократилось количество автодилерских центров. Отмечается, что показатель снизился до 3 323 единиц.
UfacityNews.ru 24 октября в 00:54
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Футбол

Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Super.ru вчера в 14:40
Здоровье

В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО вчера в 02:48
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru вчера в 17:53
Фигурное катание

Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
РИА Новости вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой

Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Космос

Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы

Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Известия 01:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Армия и оружие

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

РИА Новости вчера в 18:10
Здоровье

Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги

Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
ФАН вчера в 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное