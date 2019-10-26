Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда. В «Ювентусе» рассчитывают, что данной суммы будет достаточно, чтобы покрыть расходы на трансфер, а также зарплату игрока в течение пяти лет. Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако».
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«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

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«Ювентус» собирается инвестировать в трансфер Мбаппе 380 миллионов евро

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«Ювентус» готов инвестировать в Мбаппе 380 миллионов евро

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СМИ: «Ювентус» готов потратить 380 млн евро на Мбаппе

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Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

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