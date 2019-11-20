Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков

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