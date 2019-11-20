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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков

Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
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Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Sport24.ruвчера в 06:36

«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков

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СМИ: Роналду вернётся в «МЮ» следующим летом

Metaratingsвчера в 06:47

СМИ: Роналду уйдет из «Ювентуса» в «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 09:51

Роналду может вернуться в «МЮ»

Советский спортвчера в 11:55

Журналист: Роналду может покинуть «Ювентус», если не выиграет ЛЧ в этом сезоне

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Роналду может покинуть «Ювентус» в следующем году

ProstoProSport02:45
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Здоровье

В Марий Эл успешно действует система выявления фальсификата

В республике выстроена многоуровневая система выявления фальсифицированной продукции, чтобы оградить от неё потребителей региона.
МедиаПоток 04:04
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Политика

МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:58
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

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Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Bimru.ru 06:50
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Политика

Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа, сообщают источники.
Газета.Ru вчера в 11:43
Экономика

Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Pravda.Ru 01:30
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor 04:06
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:37
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru вчера в 09:27
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News 05:56
Футбол

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Матч ТВ 07:52
Политика

В Госдуме усомнились, что санкции остановят «Северный поток-2»

При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.
Российская газета 03:47
Гаджеты

Новый бестселлер Samsung уже на подходе

Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
iXBT.com вчера в 05:35
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Здоровье

Рекомендации бросающим курить дали эксперты Роспотребнадзора

Эксперты напоминают: чтобы облегчить тяжелые дни, когда организм будет отвыкать от никотина, можно использовать специальные пластыри, таблетки, спреи.
Тюменская линия 05:05
Политика

МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии

Москва сожалеет о том, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления, касающиеся территориальных претензий Эстонии к России.
Вечерняя Москва вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Анна Семенович назовёт всех своих любовников в «Секрете на миллион»

Анна Семенович станет гостем нового выпуска программы "Секрет на миллион", который выйдет на канале НТВ 23 ноября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 07:04
Происшествия

На Дону возбудили дело против следователя, взявшего жену в заложники

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления СК РФ.
Российская газета 09:15
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министр отметил, что возможные решения о переносах премьер принимаются в интересах зрителей.
Культуромания 09:06
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.
Sportbox.RU 01:49
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:22
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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