Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков
Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Здоровье
В Марий Эл успешно действует система выявления фальсификата
В республике выстроена многоуровневая система выявления фальсифицированной продукции, чтобы оградить от неё потребителей региона.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Политика
МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Политика
Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа, сообщают источники.
Экономика
Китай призвал РФ перейти на юани
На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Политика
В Госдуме усомнились, что санкции остановят «Северный поток-2»
При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.
Гаджеты
Новый бестселлер Samsung уже на подходе
Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Здоровье
Рекомендации бросающим курить дали эксперты Роспотребнадзора
Эксперты напоминают: чтобы облегчить тяжелые дни, когда организм будет отвыкать от никотина, можно использовать специальные пластыри, таблетки, спреи.
Политика
МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет о том, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления, касающиеся территориальных претензий Эстонии к России.
Шоу-бизнес
Анна Семенович назовёт всех своих любовников в «Секрете на миллион»
Анна Семенович станет гостем нового выпуска программы "Секрет на миллион", который выйдет на канале НТВ 23 ноября 2019 года.
Происшествия
На Дону возбудили дело против следователя, взявшего жену в заложники
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления СК РФ.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министр отметил, что возможные решения о переносах премьер принимаются в интересах зрителей.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.