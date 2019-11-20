Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков
Кроме того, клуб может сам принять решение расстаться с Роналду ради подписания Килиана Мбаппе и Поля Погба. Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
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Происшествия
Найденная в выгребной яме 9-летняя девочка на Кубани впала в кому
Московский Комсомолец 05:51
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Взгляд.ру вчера в 12:32
Общество
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, пишет ТАСС.
МедиаРязань 07:25
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
РИА Новости 19:59
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
iReactor 19 ноября в 14:03
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме
Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
Известия 15:45
Происшествия
Начальника отдела уголовного розыска в Иркутске задержали за взятку
Сотрудники СКР возбудили по материалам ГУ МВД и УФСБ России по Приангарью уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции муниципального управления «Иркутское».
Известия 09:14
Музыка
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип
Телепрограмма 11:51
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
ProstoProSport 11:56
Армия и оружие
Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
РИА Новости 16:43
Происшествия
На Сахалине легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд
На севере Сахалина произошло ДТП на железнодорожном переезде: легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.
Росбалт 19:22
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
РИА Новости 18:07
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Политика
Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента
Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.
РЕН ТВ 20:04
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие
Foreign Policy: США должны изменить способ ведения войны
Вооружённые силы США должны кардинально изменить способ ведения боевых действий, заявил научный сотрудник Университета Тафтса Майкл Бекли в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 03:08
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
VSE42.RU 01:50
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
Политика
Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно
Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.
Красная весна 15:25
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Волгоградская правда 18 ноября в 20:56
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Хоккей
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров получил травму
Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Лидер атак «молний» Никита Кучеров получил травму по ходу матча.
Sportbox.RU 19 ноября в 22:43