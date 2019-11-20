Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков
Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
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Общество
Едем дальше. Минздрав отложил новый порядок медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения России приняло решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на ТАСС.
Технологии
Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала
Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Общество
Путин вручил ордена деятелям культуры, политики, медицины и спорта
Президент России Владимир Путин 21 ноября вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект доступен на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние 10 лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Футбол
Жозе Моуринью: Мне не нужны новые игроки
Цитатами с пресс-конференции поделился сайт газеты The Guardian. Мне не нужны новые игроки, заявил 56-летний португалец.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Политика
Немецкий детектив собрался в Гаагу на суд по делу MH17
На открытый судебный процесс в Гаагу по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. в качестве свидетеля засобирался частный немецкий детектив Йозеф Реш.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Музыка
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип
Напомним, клип группы «Ленинград» I_$uss вышел в июне 2019 года.
Футбол
Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов»
Самарские Крылья Советов продолжают подготовку к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Фигурное катание
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.