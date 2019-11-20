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Евро-футбол.ру«Ювентус» может пожертвовать Роналду ради подписания двух топ-игроков
Кроме того, клуб может сам принять решение расстаться с Роналду ради подписания Килиана Мбаппе и Поля Погба. Большая зарплата Криштиану осложняет оформление этих трансферов. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
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Журналист: Роналду может покинуть «Ювентус», если не выиграет ЛЧ в этом сезоне
Чемпионатвчера в 02:17
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