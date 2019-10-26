Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» не смог одолеть «Лечче» без Роналду

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
В матче девятого тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" встретился в гостях с "Лечче". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Первый гол встречи был оформлен форвардом "бьянеконери" Пауло Дибалой в начале второго тайма.
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