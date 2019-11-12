Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com. Роналду был заменен в начале второго тайма.

«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»

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