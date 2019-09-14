Футбол
Советский спорт«Ювентус» не сумел обыграть в гостях «Фиорентину»
В матче 3-го тура серии А Ювентус разошелся миром с Фиорентиной. Поединок завершился со счетом 0:0.
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«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»
Чемпионатвчера в 10:59
«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью. Туринцы потеряли первые очки в сезоне
Спорт-Экспрессвчера в 11:01
«Юве» потерял очки в 3-м туре Серии А. В прошлом сезоне это впервые случилось в 9-м
Sports.ruвчера в 11:07
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Политика
Ушаков не исключил встречу в «нормандском формате» в октябре
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в октябре.
iReactor 13 сентября в 09:33
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru вчера в 09:26
Общество
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК 13 сентября в 18:17
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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда вчера в 09:33
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Шоу-бизнес
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
Видеозапись со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова стала предметом изучения в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Труд 13 сентября в 09:54
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.
ФАН вчера в 23:20
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС вчера в 12:50
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 13 сентября в 03:57
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия вчера в 22:08
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Армия и оружие
Названы два сценария начала ядерной войны России и США
Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета вчера в 01:05
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 сентября в 10:14
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10