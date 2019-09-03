Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также в списке не оказалось травмированных Маттии Перина и Джорджо Кьеллини.
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