Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также в списке не оказалось травмированных Маттии Перина и Джорджо Кьеллини.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс15:38

«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Sport24.ru15:30

Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Чемпионат15:37

«Ювентус» не включил Эмре Джана и Манджукича в заявку на групповой этап ЛЧ

РИА Новости16:11

Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Матч ТВ15:58

«Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов

Советский спорт14:26

«Ювентус» не включил Джана, Манджукича и Кьеллини в заявку на ЛЧ

Sports.ru15:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Тарасов сообщил о беременности Костенко

ФАН 07:25
Теннис

Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open

РИА Новости 17:09
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто

ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 11:30
Здоровье

Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Единоборства

ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа

Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Bookmaker-ratings.ru 16:56
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Экономика

Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»

Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Культура

Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации

РБК 02:57
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

В Минприроды оценили идею пустить частных инвесторов в Арктику

РЕН ТВ 21:04
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие

На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба

Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Армия и оружие

Отражена атака беспилотников на российскую базу в Сирии

Отражена атака беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в направлении российской авиабазы Хмеймим.
Вести.Ru 15:14
Футбол

Фанату клуба «Рейнджерс» пожизненно запретили посещать стадион за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»

Болельщик шотландского «Рейнджерс» пожизненно лишился возможности посещать домашний стадион команды.
Матч ТВ 20:39
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru 13:25
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Финансы

Минфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
ТАСС 09:17
Происшествия

Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной

ТАСС 15:42
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика

Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Ювентус». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное