Как только «Ювентус» выбрал отель (еа инспекцию еще в октября приезжал вице-президент клуба Павел Недвед), менеджеры гостиницы тут же предложили лучший номер Криштиану Роналду. Однако «Ювентус» ответил категорическим отказом: все игроки команды живут в одинаковых номерах.

«Ювентус» не выделил Роналду лучший номер в московском отеле

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