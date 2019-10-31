Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря голу Роналду

Ювентус — Дженоа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
4′
Франческо Кассата
Родриго Бентанкур
28′
Леонардо Бонуччи
36′
Даниэле Ругани
38′
40′
Кристиан Куаме
51′
Франческо Кассата
56′
Горан Пандев
59′
Федерико Маркетти
Блез Матюиди
Аарон Рэмзи
61′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
61′
68′
Горан Пандев
Синан Гюмюш
Адриен Рабьо
76′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
79′
81′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
84′
Кевин Агудело
Иван Радованович
Адриен Рабьо
87′
Леонардо Бонуччи
89′
Криштиану Роналду
90′+6′
Матч 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Дженоа» завершился со счетом 2:1 в пользу туринского клуба. В составе победителей по голу забили защитник Леонардо Бонуччи и форвард Криштиану Роналду, ставший автором победного мяча. У гостей это сделал Кристиан Куаме.
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