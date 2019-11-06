Лига чемпионов

Inc-news.ruInc-news.ru«Ювентус» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Сегодня московский «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» туринский «Ювентус» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Это был второй домашний матч «железнодорожников» в турнире. Две недели назад команда Юрия Сёмина едва не отобрала у туринцев очки, упустив этот шанс в концовке игры.
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