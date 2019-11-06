Сегодня московский «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» туринский «Ювентус» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Это был второй домашний матч «железнодорожников» в турнире. Две недели назад команда Юрия Сёмина едва не отобрала у туринцев очки, упустив этот шанс в концовке игры.

«Ювентус» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

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