Лига чемпионов
Inc-news.ru«Ювентус» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
|70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
|81′
|81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
|83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
|85′
|90′+3′
Дуглас Коста
|90′+3′
Дуглас Коста
|31%
|Владение мячом
|69%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|20
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
6
Баринов
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
11
Коста
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Сегодня московский «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» туринский «Ювентус» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Это был второй домашний матч «железнодорожников» в турнире. Две недели назад команда Юрия Сёмина едва не отобрала у туринцев очки, упустив этот шанс в концовке игры.
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🚂 «Локомотив» не сдержал «Ювентус» в Москве (1:2). Шансы на плей-офф ЛЧ мизерные😢
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