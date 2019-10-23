Лига чемпионов

КоммерсантъКоммерсантъ«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Прошедшая в Турине встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Пауло Дибала (77, 79) — Алексей Миранчук (30).
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