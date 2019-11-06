В Москве стартовал матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Локомотивом» и туринским «Ювентусом». Встреча, которая проходит на «РЖД Арене», началась в 20:55 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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Технологии В Китае заявили о начале разработки сети 6G В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.

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Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.

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