Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби в чемпионате Италии

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Ола Айна
44′
54′
Родриго Бентанкур
57′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
63′
67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
68′
70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
74′
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
85′
Андреа Белотти
90′+3′
Футболисты "Ювентуса" обыграли на выезде "Торино" в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в субботу на поле Олимпийского стадиона в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу "бьянконери".
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