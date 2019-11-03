Футболисты "Ювентуса" обыграли на выезде "Торино" в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в субботу на поле Олимпийского стадиона в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу "бьянконери".

«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби в чемпионате Италии

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