Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Локомотив» (3 очка) - третий.
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