Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортЮвентус — Локомотив 2:1

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
В матче третьего тура группы D Лиги чемпионов Ювентус в Турине обыграл Локомотив 2:1. Москвичи с 30-й по 77-й минуты вели в счете после гола Алексея Миранчука, однако гости добились победы благодаря голу Пауло Дибала. В группе D по семь очков набрали Ювентус и Атлетико.
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