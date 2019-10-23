Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Футболисты «Локомотива» не смогли удержать положительный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.
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