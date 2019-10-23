Лига чемпионов

ИзвестияИзвестия«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Итальянский «Ювентус» победил московский «Локомотив» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. При этом «Локомотив» выигрывал после первого тайма. Гол на свой счет записал Алексей Миранчук.
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