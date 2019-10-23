Итальянский «Ювентус» победил московский «Локомотив» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. При этом «Локомотив» выигрывал после первого тайма. Гол на свой счет записал Алексей Миранчук.

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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