Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Аргентинец стал героем встречи, оформив дубль.
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