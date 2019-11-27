В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" дома победил "Атлетико". Встреча на стадионе "Альянц — Ювентус" завершилась со счетом 1:0. Победный счет себе в актив записал аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

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