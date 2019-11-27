В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" дома победил "Атлетико". Встреча на стадионе "Альянц — Ювентус" завершилась со счетом 1:0. Победный счет себе в актив записал аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Политика США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Спорт WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Политика Жириновский пригрозил уничтожить Украину Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.

Армия и оружие Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Политика Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.