Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» одолел «Атлетико» благодаря голу Дибалы

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" дома победил "Атлетико". Встреча на стадионе "Альянц — Ювентус" завершилась со счетом 1:0. Победный счет себе в актив записал аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.
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