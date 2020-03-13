Туринский "Ювентус" опроверг информацию о заражении аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы коронавирусом, передает ANSA со ссылкой на заявление клуба. СМИ информировали, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.

«Ювентус» опроверг информацию о коронавирусе у Дибалы

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Авто Появилась информация о новой Chevrolet Niva Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Общество В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Политика Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.

Энергетика Новак не увидел условий для новой сделки с ОПЕК На прошедшей 12 марта встрече министра энергетики Александра Новака с главами крупнейших российских нефтяных компаний не обсуждалась возможность заключения новой сделки ОПЕК+.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.

Футбол Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020 Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.

Экономика Без резервов. Как коронавирус и обвал нефти повлияют на регионы России В большинстве субъектов РФ из-за обвала нефтяных котировок и пандемии коронавируса к концу года закончатся все ликвидные резервы: эксперты прогнозируют обращения в Минфин и рост долгов.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Здоровье Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.