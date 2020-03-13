Коронавирус
Газета.Ru«Ювентус» опроверг информацию о коронавирусе у Дибалы
Туринский "Ювентус" опроверг информацию о заражении аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы коронавирусом, передает ANSA со ссылкой на заявление клуба. СМИ информировали, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.
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Дибала заразился коронавирусом. Это уже второй игрок «Ювентуса» с данным диагнозом
Спорт-Экспрессвчера в 19:00
Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так
Sports.ruвчера в 18:44
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