Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» опроверг информацию о коронавирусе у Дибалы

Туринский "Ювентус" опроверг информацию о заражении аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы коронавирусом, передает ANSA со ссылкой на заявление клуба. СМИ информировали, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.
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