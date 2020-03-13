Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.ру«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом

В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом. Впрочем, туринский клуб эту информацию опроверг. В «Ювентусе» отметили, что аргентинец, как и другие игроки команды, находится в самоизоляции, однако коронавирус у него не выявлен.
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