Коронавирус
Бомбардир.ру«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом
В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом. Впрочем, туринский клуб эту информацию опроверг. В «Ювентусе» отметили, что аргентинец, как и другие игроки команды, находится в самоизоляции, однако коронавирус у него не выявлен.
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Дибала заразился коронавирусом. Это уже второй игрок «Ювентуса» с данным диагнозом
Спорт-Экспрессвчера в 19:00
Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так
Sports.ruвчера в 18:44
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