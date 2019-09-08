Футбол
Sport.ru«Ювентус» планирует подписать Де Хеа
"Ювентус" намерен усилить вратарскую линию и заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давида Де Хеа. Причм платить за испанца туринцы не намерены. Они хотят подождать, когда закончится контракт Де Хеа и забрать его бесплатно.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
Матч ТВ06 сентября в 23:48
СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
Sportbox.RU06 сентября в 23:48
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