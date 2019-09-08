Футбол

Sport.ruSport.ru«Ювентус» планирует подписать Де Хеа

1 фото
"Ювентус" намерен усилить вратарскую линию и заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давида Де Хеа. Причм платить за испанца туринцы не намерены. Они хотят подождать, когда закончится контракт Де Хеа и забрать его бесплатно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа

Матч ТВ06 сентября в 23:48

СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа

Sportbox.RU06 сентября в 23:48

«Ювентус» планирует подписать Де Хеа следующим летом

Soccer.ru06 сентября в 14:12

«Ювентус» планирует переманить де Хеа

Чемпионат03:32

«Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ»

Спорт-Экспресс05:06

«Ювентус» планирует подписать Де Хеа

Sport.ru04:14

«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить де Хеа

Советский спорт02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Авто

Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR

32CARS.ru 06 сентября в 09:11
Политика

В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой

Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Единоборства

Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова

Американец Дастин Порье заплакал после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.
Lenta.ru вчера в 17:13
Теннис

«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Lenta.ru 04:46
Политика

В Хабаровском крае пожаловались на нарушения на выборах

Известия 02:52
Политика

В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией

Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

ТАСС 03:40
Политика

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК вчера в 07:17
Политика

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Политика

В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Политика

В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели

В погоню за машиной оправились наблюдатели. Преследование продолжалось более получаса. Наблюдатели побывали на заправках и в промзонах.
Цензуры.Нет 04:56
Политика

В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС

В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.
Российская газета 03:07
Политика

Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Футбол

Арсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Советский спорт 04:29
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Народные новости 03:37
Политика

Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для «лгунов» о выборах

РБК 04:36
Баскетбол

Россия и Венесуэла сыграют на ЧМ по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу сыграет против команды Венесуэлы в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в Китае.
Нева Спорт вчера в 17:01
Единоборства

Бой Райана Бейдера и Чика Конго был объявлен несостоявшимся

Allboxing.ru 02:56
Культура

Русский музей присоединился к программе единой карты петербуржца

Всего ЕКП на сегодня дает скидку на посещение 27 театров и 21 музея.
Вечерний Санкт-Петербург 06 сентября в 06:54
Политика

На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей

Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное