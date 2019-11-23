Футбол

Советский спортСоветский спорт«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Матч Аталанта Ювентус завершился со счетом 1:3. Нападающий туринцев Гонсало Игуаин отметился дублем и голевой передачей. У бергамцев был отличный шанс открыть счет еще на 17-й минуте. Муса Барроу отправился бить пенальти и направил мяч перекладину.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

Спорт-Экспресс11:05

Игуаин про 3:1 с «Аталантой»: «Они сильны дома, но „Юве“ показал свою зрелость»

Sports.ru11:35

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Чемпионат10:57

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Матч ТВ10:58

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Sport24.ru10:58

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Sportbox.RU10:58

«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Советский спорт11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Газета.Ru 11:32
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Армия и оружие

Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии

Командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части Сирии присутствуют около 500 американских военнослужащих, ожидается возобновление ими операции против ИГ* в ближайшее время.
RT на русском 11:56
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру 03:15
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия 08:20
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы 04:00
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Финансы

Россияне наращивают валютные вклады

Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки, следует из статистики ЦБ за январь – октябрь.
Ведомости 02:22
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Спорт БИЗНЕС Online 11:40
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

Sportbox.RU 11:56
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Футбол

Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
RT на русском 12:14
Спорт

Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.
Спорт-Экспресс вчера в 20:47
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Футбол

Медведев верит, что Малком начнет зимние сборы с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о восстановлении форвард Малкома после операции.
Нева Спорт 12:53
Происшествия

Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге

Форпост Северо-Запад 10:52
Общество

Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»

В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 13:00
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
Общество

Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
РИА Новости 12:06
Происшествия

В России горящий BMW потушили стоками из канализации

В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Lenta.ru 11:37
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

«Единая Россия» займется защитой граждан

«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Lenta.ru 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное