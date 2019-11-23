Футбол
Советский спорт«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола
Матч Аталанта Ювентус завершился со счетом 1:3. Нападающий туринцев Гонсало Игуаин отметился дублем и голевой передачей. У бергамцев был отличный шанс открыть счет еще на 17-й минуте. Муса Барроу отправился бить пенальти и направил мяч перекладину.
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Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Армия и оружие
Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии
Командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части Сирии присутствуют около 500 американских военнослужащих, ожидается возобновление ими операции против ИГ* в ближайшее время.
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Финансы
Россияне наращивают валютные вклады
Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки, следует из статистики ЦБ за январь – октябрь.
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Спорт
Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Футбол
Медведев верит, что Малком начнет зимние сборы с «Зенитом»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о восстановлении форвард Малкома после операции.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Общество
Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»
В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Происшествия
В России горящий BMW потушили стоками из канализации
В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
«Единая Россия» займется защитой граждан
«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».