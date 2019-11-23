Футбол

Советский спортСоветский спорт«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Матч Аталанта Ювентус завершился со счетом 1:3. Нападающий туринцев Гонсало Игуаин отметился дублем и голевой передачей. У бергамцев был отличный шанс открыть счет еще на 17-й минуте. Муса Барроу отправился бить пенальти и направил мяч перекладину.
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«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

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«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

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«Ювентус» победил «Аталанту» (3:1) благодаря дублю Игуаина и лидирует с 35 очками после 13 туров

Sports.ru04:50

«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Советский спорт11:51
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