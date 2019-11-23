Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».
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«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

Спорт-Экспресс11:05

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Чемпионат10:57

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Матч ТВ10:58

Игуаин про 3:1 с «Аталантой»: «Они сильны дома, но „Юве“ показал свою зрелость»

Sports.ru11:35

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Sport24.ru10:58

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Sportbox.RU10:58

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту» в чемпионате Италии

РИА Новости11:09
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На церемонию вручения Национальной премии «Онегин» в Петербурге соберутся звезды российской и мировой оперы.
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Карпин: нет претензий к игрокам «Ростова» по итогам матча с «Динамо»

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В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео

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Москвичам раскрыли дату появления снежного покрова

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