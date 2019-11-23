Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».
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«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

Спорт-Экспресс11:05

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Чемпионат10:57

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Матч ТВ10:58

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Sport24.ru10:58

«Ювентус» победил «Аталанту» (3:1) благодаря дублю Игуаина и лидирует с 35 очками после 13 туров

Sports.ru04:50

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Sportbox.RU10:58

«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Советский спорт11:51
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Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

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В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
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Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Вечерняя Москва 05:15
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
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В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Life.ru 20:23
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Политика

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Газета.Ru 19:38
Политика

Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
ТК Звезда 19:00
Политика

Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Известия 18:21
Теннис

Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Путевка в финал разыгрывалась в третьем матче противостояния Россия — Канада на стадии 1/2 финала, где российский дуэт Карен Хачанов / Андрей Рублев потерпел поражение от канадцев Вашек Поспишил / Денис Шаповалов.
Sport24.ru 11:23
Футбол

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Армия и оружие

Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты

Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
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Происшествия

Жители Южных Курил ощутили землетрясение

В ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5.6, которое ощутили местные жители.
Российская газета 20:16
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Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 18:59
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Футбол

Манчестер Сити — Челси 2:1

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The Economist оставил Украину без Крыма и расстроил Киев

Пользователи Сети сразу обратили внимание, что журналисты предпочли оставить Украину без Крыма.
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал

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Каллум Смит победил Райдера и сохранил чемпионский титул

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