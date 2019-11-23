«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».

Политика Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».

Происшествия Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.

Музыка Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

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Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

Единоборства Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Политика В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.

Армия и оружие Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях "Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.

Наука Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.

Политика Рогозин рассказал Путину о слежке за космодромом Восточный со спутника Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный используются спутники, передает РИА "Новости".