Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

Спорт-Экспрессвчера в 11:05

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Чемпионатвчера в 10:57

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Матч ТВвчера в 10:58

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Sport24.ruвчера в 10:58

«Ювентус» победил «Аталанту» (3:1) благодаря дублю Игуаина и лидирует с 35 очками после 13 туров

Sports.ruвчера в 04:50

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Sportbox.RUвчера в 10:58

«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Советский спортвчера в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Единоборства

Майкл Пейдж одолел нокаутом очередного соперника в Bellator

Discover24 02:01
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру вчера в 12:10
Политика

Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
ФАН 00:14
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
МедиаПоток 22 ноября в 08:55
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес

Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Телепрограмма 22 ноября в 06:15
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Наука

Ученые назвали простой способ повышения самооценки

Кубанские новости вчера в 06:07
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 22 ноября в 12:35
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Футбол

Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг

Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.
Sport24.ru вчера в 23:57
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости вчера в 21:08
Общество

Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

РБК вчера в 15:32
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru 22 ноября в 11:31
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет

Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Bimru.ru вчера в 04:29
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Теннис

Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»

GoTennis.ru вчера в 11:41
Политика

В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником

Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Политика

Рогозин рассказал Путину о слежке за космодромом Восточный со спутника

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный используются спутники, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:13
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное