Футбол
Спорт-Экспресс«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».
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Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Футбол
Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг
Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Теннис
Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»
Политика
В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником
Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
Армия и оружие
Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Политика
Рогозин рассказал Путину о слежке за космодромом Восточный со спутника
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный используются спутники, передает РИА "Новости".
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.