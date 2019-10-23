Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Аргентинец стал героем встречи, оформив дубль.

Дибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»

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