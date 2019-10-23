Лига чемпионов
Газета.RuДибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Аргентинец стал героем встречи, оформив дубль.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости дня на Nevasport: еще один четверной в группе Тутберидзе и поражение «Локомотива»
Нева Спортвчера в 17:01
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Московский Комсомолец 13:19
Происшествия
В Великобритании прокомментировали обнаружение в грузовике 39 тел
Тела 39 человек были обнаружены полицией в грузовике, который, предположительно, прибыл из Болгарии.
РЕН ТВ 09:03
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Политика
Трамп поручил снять санкции с Турции
США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Экономика
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%
С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.
Интерфакс 09:10
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Экономика
Люди как новые полезные ископаемые: о подготовке властей к падению нефтяных цен
Девальвация спасет казну от всех проблем, отмечает экономист. «Минус только один: падение уровня жизни населения».
Infox.ru 17:40
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Общество
В России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС
По данным «Известий», в Министерстве промышленности и торговли предлагают внести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) штрафные санкции за недолив топлива на заправочных станциях.
Московский Комсомолец 20:07
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 17:00
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт 14:27
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ 15:13
Шоу-бизнес
Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой
Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Общество
Украинский хор выступил с обращением к россиянам
Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам.
РИА Новости 19:42
Футбол
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Pravda.Ru вчера в 04:58
Футбол
«Челси» обыграл «Аякс» благодаря голу Батшуайи
«Челси» добился выездной победы над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 14:50
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Авто
АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.
Tvoe-avto.com вчера в 13:09
Наука
Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые
Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 13:20
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья 06:52
Политика
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
Армия и оружие
Глава Минобороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.
Радио Sputnik 03:01
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Кино
У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон
Вокруг ТВ вчера в 18:00