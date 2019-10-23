Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы D, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1. На гол Алексея Миранчука (30-я минута) хозяева ответили дублем Пауло Дибалы (77-я, 80-я).
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